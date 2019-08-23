Кривцов заявив, що Шахтарю до снаги вийти з групи Ліги чемпіонів

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов назвав найкращий матч у Лізі чемпіонів та поділився завданнями команди на цьогорічний єврокубковий сезон.

"Найкращий матч у Лізі чемпіонів? У Харкові проти Роми в 1/8 фіналу, коли ми програвали 0:1. У другому таймі внесли корективи і змогли виграти 2:1. Тоді нас трибуни підтримали добре.

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Гол Фреда в тому матчі – це, я вважаю, взагалі один з найкрасивіших голів Шахтаря в Лізі чемпіонів. До воріт було не так близько, але Фред виконав удар чудово.

Тоді була класна атмосфера, вболівальники гнали нас вперед. В принципі, на всіх матчах Ліги чемпіонів в Харкові атмосфера була чудовою.

У нас стоїть завдання виходу з групи, а там далі подивимося. Думаю, нам це до снаги, ми докладемо максимум зусиль", – сказав Кривцов клубному каналу Шахтаря.

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