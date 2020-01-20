Кривцов запевнив, що гравцям збірної України вистачить сил для виступу на Євро-2020

Захисник збірної України Сергій Кривцов впевнений, що у команди Андрія Шевченка не буде проблем з підготовкою до Євро-2020.

"Не будемо забувати, що перед відбором на Євро-2020 ми ще виграли групу в Лізі націй. Вихід до фінальної частини Євро теж став таким, що запам'ятається.

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Переконаний, що сил і емоцій на чемпіонат Європи нам вистачить. У нас буде час як перепочити, так і підготуватися до Євро. У збірної України професіональний тренерський штаб, із досвідом, і я впевнений, що тренери складуть таку програму, яка дозволить нам свіжими підійти до ігор.

Слабких збірних на Євро не буде. Ті самі румуни, косовари чи грузини, які можуть стати нашим третім суперником по групі, теж будуть "кусатися".

Звичайно, завдання-мінімум – вийти із групи, а там подивимося. Будемо намагатися пройти турнірною сіткою якомога далі", – цитує Кривцова прес-служба УАФ.

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