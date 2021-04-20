"Тренування кожен день. Це не хочу – пішов, хочу – ні. Це must do щодня. Захотів пропустити тренування – йди на пенсію.

Кривцов: Шахтар програв чемпіонат набагато раніше

З чим би порівняти пропуск тренувань? Це все одно що не поїсти, не подихати, в туалет не піти. Ну, щось таке, без чого ви не можете. Без вихідних, без компромісів", – написав Кривцов на власній сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у матчі 22-го туру чемпіонату України Шахтар поступився Динамо з рахунком 0:1 і практично втратив шанси на золото в УПЛ. Черговий поєдинок в українській першості "гірники" проведуть у неділю, 25 квітня, проти Олександрії.

Шахтар – Динамо: Луческу не помітив низький донецький бар'єр і уник насмішок, чемпіонський фініш – через тиждень