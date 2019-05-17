Кривцов: Відрив у турнірній таблиці – це проблема Динамо

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов після фіналу Кубка України проти Інгульця розповів про чемпіонські амбіції Шахтаря.

"Звичайно, ніхто не розраховував, що ця команда проб'ється у фінал. Думаю, 95 відсотків назвали б іншу команду, але ніяк не Інгулець. Але вони довели, що заслужили зіграти у фіналі, тому що на шляху до вирішальної гри обіграли три команди з УПЛ

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Фінал відбувся у рідному Запоріжжі? Так, на матч приїхали друзі, родичі. Були особливі емоції, ностальгія, тому завжди приїжджаю в це місто з особливими почуттями.

Гарантувати чемпіонство в матчі проти Зорі? Так, ми знаємо про це і теж хочемо якомога швидше оформити чемпіонський титул. У нас є завдання, і ми до нього йдемо. Нам потрібна одна перемога, тому в грі з Зорею гратимемо тільки на перемогу.

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Відрив у таблиці – це більше проблема Динамо, а ми намагаємося акцентувати увагу на своїй грі і своїх виступах. Якщо так вийшло, значить, ми заслужили такий відрив у турнірній таблиці", – цитує Кривцова Команда 1.