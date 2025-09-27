Кривцов відреагував на заяву Бускетса про завершення кар'єри – залишив коментар у соцмережах
10:40 - Читати іншою мовою
Колишній захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов висловив вдячність відомому іспанському півзахиснику Серхіо Бускетсу.
Кривцов залишив коментар під дописом Бускетса про завершення кар'єри у соціальній мережі Instagram.
Бускетс оголосив про завершення кар'єри – щемливе відео-прощання легенди Барселони
"Легендо, дякую", – написав Кривцов. Українець виступав за Інтер Маямі разом з Серхіо Бускетсом у 2023/24 роках. Всього Кривцов провів 37 спільних матчів з видатним іспанцем.
Нагадаємо, Серхіо Бускетс заявив, що завершить кар’єру після поточного сезону МЛС, який закінчиться наприкінці 2025 року.
Барселона у важкому матчі дотиснула Ов'єдо – воротар повторив легендарний ляп Шовковського, заміни Фліка перевернули гру
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter