Кривцов залишив коментар під дописом Бускетса про завершення кар'єри у соціальній мережі Instagram.

"Легендо, дякую", – написав Кривцов. Українець виступав за Інтер Маямі разом з Серхіо Бускетсом у 2023/24 роках. Всього Кривцов провів 37 спільних матчів з видатним іспанцем.

Нагадаємо, Серхіо Бускетс заявив, що завершить кар’єру після поточного сезону МЛС, який закінчиться наприкінці 2025 року.

