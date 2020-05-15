Кривцов виділив перевагу Вольфсбурга над Шахтарем після відновлення сезону

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов не забув, що на донецький клуб ще очікує матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ.

"Наскільки я знаю, Вольфсбург відновив тренування раніше за нас. Якби єврокубки відновилися зараз, нічого доброго з цього б не вийшло.

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Вже минуло більше місяця від безпосередньої роботи з м'ячем. Потрібно два-три тижні, щоб набрати оптимальну форму", – розповів Кривцов для ТК Футбол.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Вольфсбургом та донецьким клубом завершився перемогою "гірників" (2:1).

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