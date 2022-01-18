Захисник Шахтаря Сергій Кривцов повернеться до тренувань вже після зимових зборів.

Кривцов зламав малогомілкову кістку, через що може повернутись до строю не раніше березня, повідомляє Футбол News. Причиною стала ожеледиця – раніше повідомлялось, що у захисника побутова травма.

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Інший травмований представник Шахтаря – Манор Соломон – приєднається до "гірників" на другому зимовому зборі.

Додамо, що "гірники" вилетіли на збори в Туреччину. З командою вилетіли 27 футболістів, а окрім Кривцова та Соломона, до списку не потрапив Євген Коноплянка.

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