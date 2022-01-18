Кривцов вибув на тривалий час – відомі подробиці травми захисника Шахтаря
Захисник Шахтаря Сергій Кривцов повернеться до тренувань вже після зимових зборів.
Кривцов зламав малогомілкову кістку, через що може повернутись до строю не раніше березня, повідомляє Футбол News. Причиною стала ожеледиця – раніше повідомлялось, що у захисника побутова травма.
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Інший травмований представник Шахтаря – Манор Соломон – приєднається до "гірників" на другому зимовому зборі.
Додамо, що "гірники" вилетіли на збори в Туреччину. З командою вилетіли 27 футболістів, а окрім Кривцова та Соломона, до списку не потрапив Євген Коноплянка.
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