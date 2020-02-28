Кривцов: У перерві Каштру настукав нам по голові

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів, що відбувалося в роздягальні "гірників" у перерві вчорашнього матчу з Бенфікою.

"Пройшли за рахунок характеру, але провели два різних тайми. У першому таймі не було руху і пресингу, що нам Містер в суворій формі і позначив у перерві. На другий тайм вийшли більш зібраними і агресивними. Це принесло свої плоди.

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Багато втрат було при виході з оборони, плюс давали багато простору захисникам Бенфіки, які безперешкодно доходили до нашого штрафного. На півколі гравці такого рівня легко розрізали нашу оборону між лініями.

Ми знали, що Бенфіка з перших хвилин понесеться вперед. Коли рахунок став 3:2, португальці кинули всі сили в атаку, стали відкривати зони, а ми цим скористалися.

У перерві Каштру виголосив емоційну промову, можна сказати, настукав нам по голові. Після гри привітав команду", – сказав Кривцов в ефірі телеканалу Футбол 1.

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