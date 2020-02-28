toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Кривцов: У перерві Каштру настукав нам по голові

11:33 1052 Читать на русском
Кривцов: У перерві Каштру настукав нам по голові
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів, що відбувалося в роздягальні "гірників" у перерві вчорашнього матчу з Бенфікою.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Пройшли за рахунок характеру, але провели два різних тайми. У першому таймі не було руху і пресингу, що нам Містер в суворій формі і позначив у перерві. На другий тайм вийшли більш зібраними і агресивними. Це принесло свої плоди.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Багато втрат було при виході з оборони, плюс давали багато простору захисникам Бенфіки, які безперешкодно доходили до нашого штрафного. На півколі гравці такого рівня легко розрізали нашу оборону між лініями.

Ми знали, що Бенфіка з перших хвилин понесеться вперед. Коли рахунок став 3:2, португальці кинули всі сили в атаку, стали відкривати зони, а ми цим скористалися.

У перерві Каштру виголосив емоційну промову, можна сказати, настукав нам по голові. Після гри привітав команду", – сказав Кривцов в ефірі телеканалу Футбол 1.

Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ

blog_ava
Бенфіка – Шахтар: Діаш не згоден з результатом поєдинку
07:30
5757
Теги
Бенфіка - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга Європи Луїш Каштру Луїш Каштру Сергій Кривцов Сергій Кривцов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
36
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук