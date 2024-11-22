Український захисник Сергій Кривцов продовжить виступати за Інтер Маямі під керівництвом іншого тренера.

У своїх соцмережах американський клуб оголосив про відхід Тата Мартіно. Фахівець покинув Інтер Маямі з особистих причин.

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Інтер Маямі цього сезону набрав найбільшу кількість очок серед усіх учасників регулярного чемпіонату МЛС, але вилетів у першому ж раунді плей-офф.

Мартіно очолював команду з 2023 року. Під його керівництвом команда з Флориди виграла Кубок ліг – щорічний північноамериканський турнір, що проводиться між клубами МЛС і чемпіонату Мексики.

Очікується, що новим тренером Інтера Маямі буде Хав'єр Маскерано.

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