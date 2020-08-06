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Кривцов: Шкода пару Мілевський-Алієв – який був потенціал, і як вони його прогуляли

14:44 - Читать на русском
Кривцов: Шкода пару Мілевський-Алієв – який був потенціал, і як вони його прогуляли
Сергій Кривцов / фото: ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов поділився думкою про колишніх гравців Динамо Артема Мілевського та Олександра Алієва.

"Шкода пару Мілевський-Алієв. Який був потенціал, і як вони його прогуляли. Розчарування від того, чого б вони могли досягти, але цього не сталося. Алієв, можна сказати, ще пограв на топ-рівні, в Росію переходив, в Локомотиві грав. Маю на увазі на високому рівні.

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Проти Мілевського я грав, знаю, який це топ-футболіст. Але так і не вийшло у нього. Можливо, це буде уроком для подальшого покоління. Хоча зараз покоління вже більш професійне, ніж було навіть у наш час", – сказав Кривцов в ефірі Youtube-каналу ОТДУШІВДУШУ.

Нагадаємо, Артем Мілевський зараз є одним з лідерів Динамо Брест та допоміг команді здобути золоті медалі чемпіонату Білорусі минулого сезону. Алієв наразі без клубу.

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Теги
Динамо Динамо Артем Артем Мілевський Сергій Сергій Кривцов Олександр Олександр Алієв Шахтар Шахтар
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