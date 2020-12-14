"Хороший жереб, бачив пару ігор Маккабі. Це технічна команда. Думаю, нас чекає цікаве протистояння.

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Особливих переваг перед жеребкуванням у мене не було. Не було і небажаних команд, там всі суперники хороші. Звичайно, ми будемо ставити максимальні завдання, щоб пройти далі. У минулому сезоні дісталися до півфіналу Ліги Європи, тепер треба постаратися зробити крок вперед і дійти до фіналу.

Не думаю, що грати в лютому буде для нас великою проблемою. У Шахтаря є величезний досвід таких ігор. Ми проведемо збори, якісно підготуємося і, думаю, будемо на сто відсотків готові і до чемпіонату, і до Ліги Європи", – сказав Кривцов у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи "гірникам" випало зіграти з Маккабі Тель-Авів. Перша зустріч між командами пройде у Ізраїлі 18 лютого наступного року, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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