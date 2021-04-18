Захисник Шахтаря Сергій Кривцов не вважає поєдинок проти Динамо вирішальним у боротьбі за золото УПЛ.

"Прикро, звичайно. Завжди прикро програвати, але це футбол, трапляються такі матчі. Хотіли перемогти, але не вийшло.

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Динамо компактно зіграло в обороні. Думаю, їх і нічия влаштовувала, але у них вийшло виграти.

Напевно, ми не в цьому матчі програли чемпіонат, а набагато раніше. Багато було протягом сезону нічиїх, це теж велика трата очок. Плюс у другому колі були поразки. Не цей матч став ключовим", – сказав Кривцов у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України Динамо перемогло Шахтар 1:0 і, відірвавшись від "гірників" вже на 10 очок, практично гарантувало собі золоті медалі УПЛ.

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