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Кривцов розповів, з ким товаришує з гравців Динамо – куми мають заборонені теми для розмов

12:42 2201 Читать на русском
Кривцов розповів, з ким товаришує з гравців Динамо – куми мають заборонені теми для розмов
Сергій Кривцов / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов та хавбек Динамо Сергій Сидорчук взяли участь у проекті "Руханка".

"Це проводиться для дітей з сіл, у яких немає можливості підключитися до інтернету. Вони дивляться уроки і вправи по телевізору. Думаю, в даній ситуації це необхідно. Ми показали універсальні вправи, без згортання "буквою зю". Багато людей надсилали слова подяки.

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Спільна участь у проекті з Сергієм Сидорчуком? Про футбол і протистояння Шахтаря з Динамо ми з ним найменше говоримо. Можемо поділитися якимись новинами, але не більше. Ми хороші друзі і куми", – розповів Кривцов для ТК Футбол.

Варто відзначити, що Сергії товаришують ще з часів спільних виступів за запорізький Металург (2008-2010 роки).

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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