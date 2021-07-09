Захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов прокоментував свою травму, якої зазнав у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії.

"Якщо чесно, то відразу після гри думав, що травма серйозна. Коліно було набрякле ще на полі. За першими прогнозами лікарів все було не так райдужно. У цей же вечір мені зробили МРТ. Дякую медичному штабу, що оперативно домовилися про це з італійськими колегами.

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Обстеження показало, що найгірші побоювання не підтвердилися. Мені відкачали рідину, а вже у Києві зробили повторний МРТ. Є забій, деякі моменти, але не все так погано, як могло б бути. Я вже почав відновлення – розробляю ногу на велосипеді. Думаю, два тижні необхідно, щоб зійшов набряк і запалення", – розповів Кривцов у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Кривцов вийшов у стартовому складі збірної України на матч 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією, проте був замінений вже на 33-й хвилині через пошкодження.

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