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Кривцов: Ракицький може віддавати унікальні паси – гравця з такими здібностями бракує збірній України

18:21 533 Читать на русском
Кривцов: Ракицький може віддавати унікальні паси – гравця з такими здібностями бракує збірній України
Сергій Кривцов та Ярослав Ракицький / ФК Шахтар

Захисник збірної України Сергій Кривцов прокоментував рішення захисника Зеніта Ярослава Ракицького припинити виступи за національну команду.

"Всі знають, що Ракицький може віддавати ідеальні паси, я б навіть сказав унікальні. Гравця з такими здібностями видати точний і своєчасний пас дійсно бракує.

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Як ви розумієте, відхід Ярослава зі збірної безпосередньо пов'язаний з його переходом у Зеніт. Це було його рішення, я його засуджувати не беруся", – цитує Кривцова dialog.ua.

Нагадаємо, Ракицький нещодавно оголосив, що завершує виступи за збірну України. Свій останній матч за "синьо-жовтих" 30-річний футболіст провів у жовтні 2018-го проти Чехії (1:0).

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Теги
Збірна України Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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