Кривцов провів тренування для дітей з особливостями розвитку
14:18 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Сергій Кривцов долучився до благодійної акції.
Шахтар у Києві провів тренування для дітей з особливостями розвитку, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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На захід завітав захисник Шахтаря Сергій Кривцов. Він пограв разом з дітьми у футбол, вручив їм подарунки, сфотографувався і роздав автографи.
Заняття для дітей з ментальними та фізичними порушеннями проходять у Києві, Львові, Харкові та Полтаві. У кожному місті 2 групи по 15 хлопців, а загальна кількість учасників – 120.
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