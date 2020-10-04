Шахтар у Києві провів тренування для дітей з особливостями розвитку, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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На захід завітав захисник Шахтаря Сергій Кривцов. Він пограв разом з дітьми у футбол, вручив їм подарунки, сфотографувався і роздав автографи.

Заняття для дітей з ментальними та фізичними порушеннями проходять у Києві, Львові, Харкові та Полтаві. У кожному місті 2 групи по 15 хлопців, а загальна кількість учасників – 120.

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