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Кривцов: Просто в Динамо така тактика – забиває та обороняється

10:09 33 Читать на русском
Кривцов: Просто в Динамо така тактика – забиває та обороняється
Сергій Кривцов / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував поразку своєї команди у матчі за Суперкубок України проти Динамо (1:0).

"Ми мали моменти, але так і не забили. Динамо зробило висновки після стартового відрізка і стало більше грати від оборони. Самі винні, що не зламали їм гру. Потім кияни забили, і нам довелося відкритись.

Просто в Динамо така тактика: забиває та обороняється. З нашого боку не було недбалого ставлення до Суперкубка. У нас були й травми, й боротьба на кожній ділянці поля.

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Не згоден, що кияни зараз у кращій формі, ніж ми. Адже це Шахтар контролював м’яч, і динамівці мусили перебудовуватись", – цитує Кривцова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Шахтар - Динамо Суперкубок України Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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