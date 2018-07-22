Кривцов: Просто в Динамо така тактика – забиває та обороняється

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував поразку своєї команди у матчі за Суперкубок України проти Динамо (1:0).

"Ми мали моменти, але так і не забили. Динамо зробило висновки після стартового відрізка і стало більше грати від оборони. Самі винні, що не зламали їм гру. Потім кияни забили, і нам довелося відкритись.

Просто в Динамо така тактика: забиває та обороняється. З нашого боку не було недбалого ставлення до Суперкубка. У нас були й травми, й боротьба на кожній ділянці поля.

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Не згоден, що кияни зараз у кращій формі, ніж ми. Адже це Шахтар контролював м’яч, і динамівці мусили перебудовуватись", – цитує Кривцова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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