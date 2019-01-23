Кривцов прокоментував розгромну поразку Шахтаря від Хайдука

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував поразку у першому матчі на зимових зборах проти Хайдука.

"Як і всі матчі на зборах, цей проходив на фоні фізичних навантажень: зранку відбулося тренування, провели швидкісно-силові тестування. До того ж ми мали два мішані склади, адже кожен повинен отримати практику, відчути ритм гри. Надто це всім корисно після паузи тривалістю в місяць.

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Що ж до самого спарингу, то було багато помилок у центрі поля, обрізалися в середній лінії, в обороні трохи недогравали, от і вийшов такий підсумок. У другому таймі могли забити два м’ячі й вирівняти зустріч, а замість цього пропустили гол.

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Результат? Він завжди має значення, але не можна брати його за основу в таких матчах. На зборах головне завдання – набрати форму", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.