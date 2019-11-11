Кривцов пояснив, завдяки чому зміг забити переможний м'яч у ворота Динамо

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився думкою щодо підсумку матчу 14 туру УПЛ проти київського Динамо (1:0).

"Вийшло забити в першому таймі, а в другому кияни почали більше розкриватися, у нас було багато моментів на контратаках.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

І ми, і Динамо виклалися на сто відсотків. Важкий матч, в якому обидві команди хотіли перемогти. Мій гол? Ми награвали це на тренуваннях, це результат нашої роботи", – цитує Кривцова Tribuna.

Нагадаємо, після перемоги Шахтар відірвався від найближчого переслідувача в УПЛ (Зоря) вже на 12 очок. Натомість Динамо опустилося на четверту сходинку, пропустивши вперед не лише луганців, а й Десну, у якої краща різниця голів.

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