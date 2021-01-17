"Я думаю, Динамо стало сильніше, тому що у них новий тренер. У хлопців з'явилася мотивація показати свою профпридатність. Ну і зміна тактики і тренувального процесу завжди в плюс команді йде.

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Важливий фактор також, що була дуже коротка перерва між минулим і нинішнім сезонами – там три-чотири дні вийшло. Після півфіналу Ліги Європи вже через кілька днів потрібно було стартувати в Прем'єр-лізі, а у тебе ні фізично, ні морально відпочити не вийшло. Ще вибив із колії цей коронавірус, коли багато футболістів основного складу захворіли.

Так, Динамо потрапило у схожу ситуацію, але у них пізніше це сталося. І не така купа футболістів відразу вилетіла – спочатку три людини, потім – чотири, потім – п'ять. А у нас відразу 12 гравців", – поділився Кривцов у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, саме Динамо стало зимовим чемпіоном України із 30 очками в активі. Шахтар з 29 пунктами розташувався за киянами.

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