Кривцов пояснив, чому збірній України важливо здобути 6 очок у матчах з Литвою та Португалією

Захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов поділився очікуваннями від найближчих матчів відбору до Євро-2020.

"Видно по хлопцях, що всі розуміють важливість майбутніх матчів. Ми довго йшли до того, щоб вирішити поставлене завдання. Зараз у нас є такий шанс, і ми не маємо права зупинитися за півкроку до мети. Ми зобов'язані показати максимум, щоб вийти на Євро. Всі в команді це розуміють.

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Чотирьох очок для цього вистачить. Але ми будемо грати на перемогу і з Литвою, і з Португалією, адже обидва матчі у нас домашні і ми знаємо, що нас буде підтримувати багато уболівальників, вся Україна. Ми не маємо права їх підвести", – цитує Кривцова Команда №1.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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