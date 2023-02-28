До збірної першого туру MLS потрапили тільки ті захисники, які відзначилися забитими м'ячами.

Центральний захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов потрапив до символічної збірної тижня за підсумками першого туру MLS. Про це інформує офіційний сайт ліги.

Кривцов мав персональних уболівальників у дебютному матчі за Інтер Маямі – захисник придбав 20 квитків для українців

У своєму дебютному матчі за американську команду українець зумів забити переможний м'яч. У матчі проти Монреаля Кривцов відзначився на 41-й хвилині, а його команда здобула "суху" перемогу з рахунком 2:0. Сергій провів на полі весь матч.

Що цікаво, двоє інших центральних захисників, які потрапили до символічної збірної першого туру, – Уокер Циммерман (Нешвілл) і Генрі Кесслер (Нью Інгленд Революшн) – також відзначилися голами у своїх матчах.

Символічна збірна 1 туру: Дрейк Каллендер (Інтер Маямі) – Сергій Кривцов (Інтер Маямі), Уокер Циммерман (Нешвілл), Генрі Кесслер (Нью Інгленд Революшн) – Даніель Газдаг (Філадельфія Юніон), Обінна Нвободо (Цинциннаті), Едуард Левен (Сіетл Саундерс), Тьяго Алмада (Атланта Юнайтед) – Джордан Морріс (Сіетл Саундерс), Хуліан Карранса (Філадельфія Юніон), Тед Ку-ДіП'єтро (Ді Сі Юнайтед).

Тренер: Бредлі Карнелл (Сіетл Саундерс).

Циганков дивує, Кривцов шокував у МЛС, Маліновського розбили Мессі і Мбаппе: виступи українців за кордоном