Кривцов порівняв тренувальні вправи Шахтаря з туалетом у селі

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов дотепно прокоментував тренувальний процес команди.

Гравці "гірників" під час однієї з вправ повинні якомога довше залишатися на напівзігнутих ногах.

"Твої ноги – це сором": Маліновського висміяли власні партнери – не втрималася і дружина хавбека збірної України

"Вправа з мого дитинства. Коли приїжджаєш в село, а там туалет на вулиці", – Кривцов поділився асоціаціями у своєму Instagram.

Нагадаємо, Шахтар вже тиждень тренується у загальних групах. Команда Луїша Каштру повинна провести свій перший офіційний матч після паузи 6 червня – битва проти Динамо.

"Рефері не здав 45 тисяч, його посадили на 10 років. Так і помер у в'язниці": як українець тренував команду мафіозі