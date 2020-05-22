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Кривцов порівняв тренувальні вправи Шахтаря з туалетом у селі

22 травня 23:03 377 Читать на русском
Кривцов порівняв тренувальні вправи Шахтаря з туалетом у селі
Сергій Кривцов / Сайт Шахтаря

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов дотепно прокоментував тренувальний процес команди.

Гравці "гірників" під час однієї з вправ повинні якомога довше залишатися на напівзігнутих ногах.

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"Вправа з мого дитинства. Коли приїжджаєш в село, а там туалет на вулиці", – Кривцов поділився асоціаціями у своєму Instagram.

Нагадаємо, Шахтар вже тиждень тренується у загальних групах. Команда Луїша Каштру повинна провести свій перший офіційний матч після паузи 6 червня – битва проти Динамо.

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Шахтар Шахтар Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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