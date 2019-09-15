Кривцов порівняв стиль гри Зорі та Манчестер Сіті

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов поділився своїми думками щодо перемоги над Зорею (4:3).

Гравець збірної України та донецького Шахтаря Сергій Кривцов висловив величезне задоволення від матчу проти луганської Зорі. На його думку, подібні мачі заохочують уболівальників приходити на стадіон. Також Сергій порівняв стиль гри Зорі та Манчестер Сіті і впевнений, що перемога піде на користь команді та дозволить у найближчому матчі Ліги чемпіонів показати свої найкращі якості.

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"Не дивлячись на те, що пропустили три м'ячі і поступалися по ходу зустрічі 0:2, всі сказали, що хотіли б бачити побільше таких матчів. І ми підвищуємо свій рівень, і набагато більше уболівальників приходить на стадіон подивитись на якісний футбол.

Такий матч перед зустріччю з Манчестер Сіті – великий плюс, адже Сіті буде діяти в подібному стилі: пресингувати, швидко виходити з оборони, грати високо. Вийшла невелика репетиція", – розповів Кривцов офіційному сайту ФК Шахтар.

Нагадаємо, вчора Шахтар переміг Зорю у надрезультативному матчі (4:3), поступаючись по ходу поєдинку 0:2.

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