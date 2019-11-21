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Кривцов порівняв ігрові ідеї Каштру та Фонсеки

21 листопада 22:20 403 Читать на русском
Кривцов порівняв ігрові ідеї Каштру та Фонсеки
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов зізнався, що прихід на посаду головного тренера команди Луїша Каштру мало що змінив у таборі "гірників".

"Безумовно, новий наставник приніс щось своє в команду, але в той же час якихось особливих відмінностей не бачу. У команді напрацьована своя схема, яка може змінюватися в залежності від того, з ким Шахтар грає. Що стосується моєї позиції на полі, то я при новому тренері роблю, в принципі, те ж саме, що і раніше", – цитує Кривцова dialog.ua.

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Нагадаємо, Луїш Каштру очолив Шахтар влітку цього року. Попереднім місцем роботи 58-річного фахівця була Віторія Гімараєш. Наразі Шахтар під керівництвом Каштру впевнено лідирує в УПЛ, а також зберігає непогані шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Шахтар і Каштру: перші штрихи

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Луїш Каштру Луїш Каштру Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар
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