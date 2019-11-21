Кривцов порівняв ігрові ідеї Каштру та Фонсеки

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов зізнався, що прихід на посаду головного тренера команди Луїша Каштру мало що змінив у таборі "гірників".

"Безумовно, новий наставник приніс щось своє в команду, але в той же час якихось особливих відмінностей не бачу. У команді напрацьована своя схема, яка може змінюватися в залежності від того, з ким Шахтар грає. Що стосується моєї позиції на полі, то я при новому тренері роблю, в принципі, те ж саме, що і раніше", – цитує Кривцова dialog.ua.

Каштру: У Тайсона та Ісмаїлі є певна історія

Нагадаємо, Луїш Каштру очолив Шахтар влітку цього року. Попереднім місцем роботи 58-річного фахівця була Віторія Гімараєш. Наразі Шахтар під керівництвом Каштру впевнено лідирує в УПЛ, а також зберігає непогані шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Шахтар і Каштру: перші штрихи