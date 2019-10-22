Кривцов порівняв Динамо Загреб з колишнім суперником Шахтаря в Лізі чемпіонів

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився очікуваннями від матчу 3 туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо, а також порівняв чемпіона Хорватії з минулорічним суперником "гірників".

"В неділю подивилися атакувальні маневри Динамо Загреб. Команда своєю тактикою нагадує Хоффенхайм – грає в п'ять захисників, велика кількість гравців біжить в атаку. У них є дуже грамотний нападник – Петковіч. Він правильно відкривається, чіпляється за м'яч.

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Ні для кого не секрет, що після матчів збірних є деякі проблеми. У матчі проти Колоса тренер дав відпочити основним збірникам, плюс для нього є можливість отримати інформацію про футболістів, які отримують менше ігрової практики", – сказав Кривцов в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, Шахтар та хорватське Динамо зійдуться сьогодні в Харкові. Початок матчу – о 19:55.

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