Захисник "гірників" зробив те, до чого мільйони українців йдуть роками – завершив ремонт у власній оселі.

Поки Сергій Кривцов з сім'єю відпочивав на Мальдівах, його київська квартира зазнала дивовижних змін. Оборонець "гірників" та збірної України похизувався свіженьким ремонтом свого помешкання, прибрати яке допомогла одна зі столичних клінінгових компаній.

"Сім'я Дона Кривцова покинула країну, залишивши гори будівельного сміття в самому центрі Києва". Так могли б виглядати заголовки новин, але ми спрацювали ідеально, як Корлеоне в свої найкращі роки. Один телефонний дзвінок – і заметені всі сліди", – написав Кривцов в Instagram.

Нагадаємо, 29-річний Кривцов є одним із ветеранів Шахтаря. Центральний оборонець перебрався до лав "гірників" ще у 2010-му із запорізького Металурга. У складі "помаранчево-чорних" 8 разів став чемпіоном України та 7 разів переміг у Кубку.

Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу