"Підготовка до жовтневих матчів? Проводимо два теоретичні заняття на день, відпрацьовуємо все на полі. Треба серйозно підготуватися до поєдинків із фінами та боснійцями, для нас це фінальні матчі.

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У фінів чудова команда, недарма вони добре виступили на Євро-2020. Знаємо це й по першій грі у Києві. Потужна збірна, яка має чимало легіонерів. У нас усі футболісти сконцентровані, готові грати та прагнуть потрапити до стартової одинадцятки", – наводить слова Кривцова офіційний сайт УАФ.

До слова, у жовтні збірна України проведе 2 поєдинки: 9-го числа – проти фінів на виїзді, а 12-го – із командою Боснії і Герцеговини вдома.

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