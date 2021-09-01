"Всіх приємно бачити і повернутися в нашу дружню атмосферу. Петракова знаю давно ще по юнацьких збірних. Позитивні емоції від роботи з ним.

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Я думаю, що все у нас повинно вдатись. Потрібно за короткий проміжок часу почути, що він від нас вимагатиме і все це перенести на футбольне поле. Є певні зміни, ще будуть зміни в будь-якому випадку, але зараз на першому місті стоїть результат", – сказав Кривцов в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Петраков дебютує у кріслі головного тренера національної команди сьогодні, 1 вересня, початок матчу о 17:00 за київським часом.

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