Кривцов перед матчем проти Зорі звернув увагу на гру луганців проти Динамо

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів про те, як команда готується до завершального в 2019 році поєдинку з Зорею в рамках 18-го туру УПЛ.

"Гра Ліги чемпіонів вдарила по нас в емоційному плані. Але зараз усі думки про Зорю. Це останній поєдинок року, з дуже хорошим суперником, тому налаштовуємося на нього. Всі сили, що залишилися, спрямовані на те, щоб втілити все на поле.

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Вчора у тих, хто брав участь в матчі з Аталантою, були відновлювальні процедури. Сьогодні теж тренування більш відновлювального характеру, більше тактики. Думаю, часу нам вистачить.

У будь-якому випадку вони будуть свіжішими. Навіть якщо у нас і буде ротація, то все одно велика група гравців два дні тому провела 90 хвилин. Але це не головне. Нам потрібно правильно виконати свою роботу, тактичну установку, про яку нам скажуть тренери. Футболісти у нас високого рівня.

У минулому турі матч з Динамо показав, що Зоря великими силами йшла вперед. Думаю, ні суперник, ні ми не станемо відсиджуватися в обороні, а буде багато атак. Так, як і завжди в матчах високого рівня: з Зорею, Динамо, в Лізі чемпіонів, велика відповідальність і навантаження на всю команду в обороні, не можна сказати, що тільки на захисників. Оборона починається з нападників", – цитує Кривцова прес-служба Шахтаря.

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