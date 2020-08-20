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Кривцов озвучив амбітні плани Шахтаря на майбутній сезон

16:26 - Читать на русском
Кривцов озвучив амбітні плани Шахтаря на майбутній сезон
Сергій Кривцов / фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував завдання свого клубу на сезон 2020/21.

"Була тривала пауза в зв'язку з карантином. Думаю, всі команди зараз в однакових умовах перебувають. У нас кожен футболіст – це великий професіонал, тому буде віддаватися на полі і в тренуваннях на 100 відсотків.

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У нас новий етап, можна сказати. Завдання найвищі, як і завжди – це завоювання всіх трофеїв, в яких ми беремо участь. Так що будемо підходити вже в повній готовності до матчу з Колосом", – поділився Кривцов у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

До слова, захисник провів 37 поєдинків у складі "гірників" в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 2 голи.

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