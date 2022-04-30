"Динамо велику кількість днів проводить на зборах, Шахтар провів хороші збори. Я думаю, що ці два клуби є базовими для нашої збірної і, як я бачу, всі хлопці в хорошій формі.

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Насамперед, ми не повинні впасти обличчям у бруд. Як і наші воїни борються, ми повинні бути на одному з ними рівні, і принести в такий непростий час радість нашим уболівальникам, громадянам країни", – поділився Кривцов у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, збірна України 1 червня має зіграти з Шотландією у півфіналі плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. У разі перемоги підопічним Олександра Петракова належить провести поєдинок проти Уельсу 5 червня.

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