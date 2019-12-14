Кривцов оцінив роль VAR у вильоті Шахтаря з Ліги чемпіонів

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов оцінив виступ "гірників" у Лізі чемпіонів, яку команда покинула після програшу Аталанті (0:3).

"Не вдалося вистояти, в другому таймі пропустили багато атак на власні ворота. Звісно, ми хотіли виграти в Аталанти. Проблема виявилося в тому, що у нас не вийшла наша гра, не вдалося втілити в життя свій план на гру. Напевно, це був не наш день.

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VAR? Ця система – палиця з двома кінцями. У підсумку з нами вона зіграла злий жарт. Ми намагалися грати в свою гру навіть після того, як пропустили. Після вилучення, звичайно, стало складніше.

Ми не виконали головне завдання – вийти з групи. Тому приводу для радості немає, хоча непогані ігри впродовж турніру теж були. Подивимося, яким буде для нас жереб Ліги Європи. Тепер уже всі думки будуть про Зорю, щоб на мажорній ноті завершити рік. Нас чекає складний поєдинок", – сказав Кривцов в ефірі програми Футбольний формат.

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