Кривцов оцінив рівень потенційних суперників Шахтаря у Лізі Європи

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов оцінив гру "гірників" у матчі проти Аталанти (0:3) та прокоментував потрапляння донецької команди у Лігу Європи.

"Установки грати на нічию не було. Просто з самого початку не пішла гра. Це був наш день.

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Ліга Європи? Подивимося, яким буде жереб. Але грати можна з усіма.

VAR? Це палиця з двома кінцями, десь допомагає, а десь грає з тобою злий жарт", – цитує Кривцова FootBoom.

Нагадаємо, Шахтар посів третю сходинку в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, що гарантує донецькому клубу участь у плей-офф Ліги Європи. Перемога над "гірниками" дозволила Аталанті в останньому турі піднятись з четвертого місця на друге, та гарантувала італійцями весняну частину найпрестижнішого клубного турніру.

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