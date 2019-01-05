Кривцов оцінив рівень Айнтрахта

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов висловив свою думку щодо 2018 року для "гірників", а також оцінив силу суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахта.

"2018 рік був успішним для Шахтаря. Ми здобули Кубок України, виграли чемпіонат. У Лізі чемпіонів не виконали поставленого завдання, не вийшли в наступний раунд, проте нам випала дуже міцна група. Зрештою, вважаю, провели цю кампанію гідно. Найбільш пам’ятним для мене був фінал Кубка, коли ми перемогли Динамо 2:0.

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Айнтрахт команда хороша, виграла всі шість матчів у своїй групі. Гадаю, принаймні рівня Хоффенхайма. Атакувальна й по-німецьки дисциплінована", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 14 та 21 лютого у Харкові та Франкфурті-на-Майні відповідно.

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