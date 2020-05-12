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Кривцов оцінив перспективи Шахтаря з Вольфсбургом у зв'язку з відновленням Бундесліги

09:44 250 Читать на русском
Кривцов оцінив перспективи Шахтаря з Вольфсбургом у зв'язку з відновленням Бундесліги
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Захисник "гірників" Сергій Кривцов поділився думками щодо рестарту сезону УПЛ.

"Думаю, 2-3 тижні буде цілком достатньо, щоб набрати форму. Ми не перебували у повноцінній відпустці, індивідуально тренувалися, підтримували свою форму. Відпочинку як такого у нас не було.

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Спочатку не матимемо повноцінних занять. Пройдемо повний медогляд, здамо тести – від цього залежить формат наших тренувань. Поки конкретики ніякої немає. Будемо чекати результати аналізів, тоді і складемо графік.

Те, що Бундесліга буде відновлена раніше, ніж УПЛ – велика перевага Вольфсбурга. Однак, ми звикли до цього: у них чемпіонат йде в повному розпалі, коли у нас зимові збори. Для нас це не вперше, головне – відповідально і правильно підготуватися до цих матчів", – сказав Кривцов у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді здолав німецький клуб з рахунком 2:1.

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Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи УПЛ Ліга Європи 2019/20
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