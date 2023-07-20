Ліонель Мессі отримає капітанську пов'язку відразу зі старту дебютного матчу в Інтер Маямі.

Новоспечений гравець Інтер Маямі Ліонель Мессі дебютує в новому клубі відразу з капітанською пов’язкою. Про це пише TycSports.

Бекхем продовжує збирати Барселону в Маямі – ще одна легенда каталонців погодився стати одноклубником Мессі і Кривцова

Попереднім капітаном Інтера був бразильський півзахисник Грегоре, котрий з березня цього року перебуває в лазареті. Його обов’язки виконував венесуельський нападник Жозеф Мартінес.

Також відомо, що аргентинець буде виступати у футболці зі своєю звичною 10-ю на спині. Останнім володарем цього номеру був Гонсало Ігуаїн, котрий покинув клуб в грудні 2022-го року.

Нагадаємо, що і Мессі, і Бускетс стали одноклубниками Сергія Кривцова. Справи в Інтер Маямі наразі кепські – останнє місце у Східній конференції (18 очок після 23 зіграних матчів).

Мессі – не єдиний чемпіон світу: легенда Шахтаря, що ризикує в'язницею, та ще 9 суперзірок МЛС