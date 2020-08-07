Кривцов отримав пропозицію відкрити секс-шоп – гравець Шахтаря озвучив пікантну рекламну ідею

"Найменш адекватна пропозиція інвестувати? СТО мені один хлопець пропонував. Ще мені пропонували відкрити сайт з кальянами і комплектуючими і паралельно сайт секс-шопу. Він прийшов, промоніторив ринок.

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Кажу: "Ти уявляєш, щоб у чинного футболіста секс-шоп був? Може, я ще буду тестувати і в інстаграм публікувати? Ні, дякую, не треба. Глобальніше щось хочу", – сказав Кривцов у програмі "ОТДУШИВДУШУ".

У минулому сезоні УПЛ 29-річний гравець провів 23 матчі, в яких відзначився двома голами.

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