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Кривцов: Олімпік не ставив автобус у матчі з Динамо, тому і з Шахтарем він зіграє відкрито

15:26 355 Читать на русском
Кривцов: Олімпік не ставив автобус у матчі з Динамо, тому і з Шахтарем він зіграє відкрито
Сергій Кривцов / Фото ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов очікує важкого матчу з Олімпіком в рамках 17-го туру УПЛ.

 

"Ми провели не надто переконливу гру в Маріуполі і втратили два очки. Тепер, всі думки про Олімпік. У цієї команди зараз дуже хороша серія матчів.

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У Олімпіка змінився тренер, і команда почали грати в комбінаційний футбол, більшу увагу стали приділяти контролю м'яча.

У матчі з Динамо наш майбутній суперник не ставив ніякого автобуса. Тренер Олімпіка проповідує комбінаційний футбол, тому, думаю, і у матчі з Шахтарем вони зіграють відкрито.

Зараз нам потрібно провести серію матчів з хорошими суперниками, але найважливіший з них – матч з Аталантою. Нам необхідно зібрати всі свої сили і зіграти з хорошим настроєм", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Олміпіком 6 грудня, початок о 19:00. А вже 11 грудня "гірники" проведуть ключовий матч групового етапу ЛЧ проти Аталанти, в якому визначиться участь донецького клубу у весняній частині турніру.

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Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік
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