Захисник Шахтаря і збірної України вважає, що наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков впорався б із роллю гладіатора.

Сергій Кривцов взяв участь у озвучці фільму. Під час цього захисника спитали про потенційну зйомку в кіно головного тренера збірної України Олександра Петракова.

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"Чи міг би Олександр Петраков зіграти в кіно? Думаю, так. Кого саме? Мабуть, гладіатора. Він дуже ексцентричний, емоційний чоловік. Думаю, це його роль", – сказав Кривцов в ефірі Sweet.tv.

Нагадаємо, після успішної кваліфікації в плей-офф відбору на Мундіаль 64-річний Олександр Петраков став головним тренером збірної України на постійній основі, підписавши контракт до завершення ЧС-2022 з опцією продовження.

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