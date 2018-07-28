Кривцов не зіграє проти київського Арсенала

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов буде змушений пропустити матч другого туру УПЛ проти Арсенала з Києва.

Оборонець не встиг відновитись від травми, яку він отримав у матчі за Суперкубок України проти Динамо, та не зможе допомогти "гірникам" у матчі найближчого туру української Прем'єр-ліги, повідомляє ТК Футбол.

До слова, Кривцов також через травму пропускав матч першого туру УПЛ проти Десни.

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Лікарі поки не дають прогнозів щодо термінів відновлення футболіста.

Нагадаємо, матч другого туру української Прем'єр-ліги між київським Арсеналом та Шахтарем відубудеться 29 липня. Початок матчу о 19:30.

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