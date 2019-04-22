Кривцов: Не вважаю, що в матчі з Динамо вирішиться доля чемпіонства

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився очікуваннями від матчу 24 туру УПЛ проти Динамо.

"До Динамо готуємось у відмінному настрої! Знаємо і розуміємо, яким важливим є наступний матч. Динамо також віддасть усі сили, тому чекаємо гарної, бойової зустрічі.

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На нічию ніхто не налаштовується – Шахтар завжди грає лише на перемогу. Не вважаю, що в майбутньому класико вирішиться доля чемпіонства. Попереду ще багато поєдинків з міцними суперниками", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.

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