Кривцов назвав найзручнішого напарника у центрі захисту Шахтаря

"Думаю, фізично, після минулого сезону, ми відновилися відсотків на 80. Можливо, не всі ще відійшли психологічно, тому що поразка у півфіналі Ліги Європи була важкою. Очікували іншого результату. Але з кожним днем ​​ми стаємо сильнішими і в подальших матчах будемо це доводити.

Кривцов озвучив амбітні плани Шахтаря на майбутній сезон

З ким мені комфортніше у центрі оборони? Навряд чи когось виділю. І Бондар, і Хочолава, і Матвієнко – всі захисники високого рівня. Мені зручно грати з кожним з них", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у стартовому матчі нового сезону УПЛ команда Каштру перемогла Колос з рахунком 3:1. У ворота "хліборобів" було призначено три пенальті, два з яких (після пострілів Марлоса і Тайсона) потягнув Євген Волинець.

Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛ