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Кривцов назвав найзручнішого напарника у центрі захисту Шахтаря

17:41 - Читать на русском
Кривцов назвав найзручнішого напарника у центрі захисту Шахтаря
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Оборонець "гірників" Сергій Кривцов поділився думками щодо конкуренції у захисних лавах "помаранчево-чорних".

"Думаю, фізично, після минулого сезону, ми відновилися відсотків на 80. Можливо, не всі ще відійшли психологічно, тому що поразка у півфіналі Ліги Європи була важкою. Очікували іншого результату. Але з кожним днем ​​ми стаємо сильнішими і в подальших матчах будемо це доводити.

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З ким мені комфортніше у центрі оборони? Навряд чи когось виділю. І Бондар, і Хочолава, і Матвієнко – всі захисники високого рівня. Мені зручно грати з кожним з них", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у стартовому матчі нового сезону УПЛ команда Каштру перемогла Колос з рахунком 3:1. У ворота "хліборобів" було призначено три пенальті, два з яких (після пострілів Марлоса і Тайсона) потягнув Євген Волинець.

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Теги
Валерій Валерій Бондар Давид Давид Хочолава Микола Микола Матвієнко Сергій Сергій Кривцов Шахтар Шахтар
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