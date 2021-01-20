"Думаю, найближчим трансфером Шахтаря буде Додо, але Тете продадуть дорожче, бо він атакувальний. Топовий. Він прийшов, спочатку не було зрозуміло за що його взяли. Потім місяць пройшов – і він зараз топ-гравець, вважаю. Як він вистрілив у цьому сезоні! Він – майбутнє.

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Чи можна його порівняти з Вілліаном чи Дугласом Костою? По роботі з м'ячем – так. За швидкістю, звичайно, Дуглас втік далеко. За технікою і ударом – плюс-мінус однаково. Чи буде він коштувати 60 млн? Думаю, буде. Там вже пішла мулька, що 70. Немає диму без вогню", – сказав Кривцов у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, Тете перейшов у Шахтар у лютому 2019 року з бразильського Греміо. У поточному сезоні провів за "гірників" 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі. Контракт 20-річного футболіста з донецьким клубом розрахований до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює Тете у 17 млн євро.

Додо належить Шахтарю з літа 2018-го. У поточному сезоні в його активі 17 матчів у всіх турнірах, а також гол та два асисти. З "гірниками" він до серпня 2025-го. Transfermarkt править за гравця 18 млн євро.

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