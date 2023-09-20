"Чи радий за Трубіна? Звісно, я за всіх українців радий, хто переходить у топклуби та топчемпіонати. Це й для країни важливо. І для молодого покоління, які будуть дивитися та розуміти, що Шахтар або Динамо – це не якась золота клітка, з якої не вийдеш, а можна там пограти 2 сезони і тебе заберуть у топклуб.

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Чи бачив я, що Мудрик – гравець на 100 мільйонів? Я давно це казав. Коли ще Фонсека був, що там потенціал дуже великий. Потрібен був час, потрібно було знайти тренера, який на 100% тобі довірятиме. В принципі, та Ліга чемпіонів, коли Міша був у топформі… Він заслуговує, щоб грати у топклубі", – поділився Кривцов у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, що Мудрик ще минулої зими став гравцем Челсі – Шахтар заробив 70 млн на трансфері Михайла, а також може отримати ще 30 бонусами. Трубін же влітку 2023 року приєднався до Бенфіки за 10 млн євро.

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