Кривцов: Моменти литовців біля воріт збірної України – наслідок втрати концентрації

Захисник збірної України Сергій Кривцов поділився враженнями від розгромної перемоги (3:0) над Литвою у рамках відбіркового матчу до Євро-2020.

"Очікували, що Литва не гратиме у відкритий футбол. Намагались розкривати зони завдяки контролю м'яча. Ми більше звикли грати на натуральному газоні, м'яч рухався дуже швидко. Слава Богу є хороші моменти, працюємо над реалізацією.

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За скільки хвилин повністю звикли до цього газону? Хвилин за 20-25. Взагалі, потрібно тренуватись кілька тижнів, аби розуміти, як м'яч буде себе поводити на такому покритті, який буде відскок.

Швидкий гол – це завжди удар по психології команди. Чи були проблеми з настроєм на суперника? Ні, тому що ми знаємо, що ці спарені матчі з Литвою дадуть нам великий результат.

Ми знали, що буде багато українських вболівальників, ми грали наче вдома, було дуже приємно. Моменти литовців біля наших воріт – напевне втрата концентрації. Потрібно буде передивитись гру, зробити детальний аналіз і не припускатись таких помилок", – поділився Кривцов у післяматчевому коментарі.

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