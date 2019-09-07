toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кривцов: Моменти литовців біля воріт збірної України – наслідок втрати концентрації

22:58 87 Читать на русском
Кривцов: Моменти литовців біля воріт збірної України – наслідок втрати концентрації
Сергій Кривцов в оточенні партнерів / 15min.lt

Захисник збірної України Сергій Кривцов поділився враженнями від розгромної перемоги (3:0) над Литвою у рамках відбіркового матчу до Євро-2020.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Очікували, що Литва не гратиме у відкритий футбол. Намагались розкривати зони завдяки контролю м'яча. Ми більше звикли грати на натуральному газоні, м'яч рухався дуже швидко. Слава Богу є хороші моменти, працюємо над реалізацією.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

За скільки хвилин повністю звикли до цього газону? Хвилин за 20-25. Взагалі, потрібно тренуватись кілька тижнів, аби розуміти, як м'яч буде себе поводити на такому покритті, який буде відскок.

Швидкий гол – це завжди удар по психології команди. Чи були проблеми з настроєм на суперника? Ні, тому що ми знаємо, що ці спарені матчі з Литвою дадуть нам великий результат.

Ми знали, що буде багато українських вболівальників, ми грали наче вдома, було дуже приємно. Моменти литовців біля наших воріт – напевне втрата концентрації. Потрібно буде передивитись гру, зробити детальний аналіз і не припускатись таких помилок", – поділився Кривцов у післяматчевому коментарі.

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
08:00
12997
Теги
Євро-2020 Україна Україна Литва - Україна Литва Литва Сергій Кривцов Сергій Кривцов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
25
хв
Вірменія
16:00
Боснія і Герцеговина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук