Захисник збірної України Сергій Кривцов не дуже задоволений, що команда не програє у двох відборах поспіль – на Євро-2020 та до ЧС-2022.

"Це палиця з двома кінцями – не програємо і не сильно виграємо. Тільки у фінів. Сподіваюся, після останнього туру залишимось непереможеними та з 2 виграшами.

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Багато футболістів Боснії та Герцеговини грають у топ-чемпіонатах Європи: Джеко, П'яніч, низка інших футболістів, просто я їхніх прізвищ особливо не знаю. Це хороша збірна. Із Джеко перетиналися, з П'янічем – проти Ювентуса грали. Це хороші футболісти, але команда у нас сильніша", – сказав Кривцов в ефірі YouTube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, 16 листопада наша національна команда проведе завершальний матч групового етапу відбору на ЧС-2022. Суперником збірної України буде Боснія та Герцеговина, яка вже втратила шанси потрапити на Мундіаль.

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