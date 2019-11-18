Кривцов: Бєсєдін – рятівник збірної України

Сергій Кривцов в ефірі "Профутбол" прокоментував нічию з командою Сербії і вихід збірної України на Євро-2020.

"Чому не програли жодного матчу? Секрет в тому, що у нас єдиний колектив, відмінна тактика, відмінні тренери, які пояснюють зрозуміло. І ми виконуємо ці всі установки. Є тактика, яку вимагають від нас тренери. Ми виконуємо це все. І це дає результат.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Після гри Шевченко сказав, що це перший раз в історії, що команда не програла жодної гри у відборі. А це дуже дорого коштує. Це результат всієї команди, всього персоналу. І всієї України, можна сказати.

Гол Бесєдіна? Так, сьогодні він – наш рятівник. Ми щасливі, тому що виконали наше головне завдання", – сказав Кривцов.

Додамо, що збірна України без поразок завершила відбір і з першого місця вийшла на континентальну першість. Жеребкування фінальної стадії Євро-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

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