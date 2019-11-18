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Кривцов: Бєсєдін – рятівник збірної України

08:25 1382 Читать на русском
Кривцов: Бєсєдін – рятівник збірної України
Сергій Кривцов / фото: УАФ

Сергій Кривцов в ефірі "Профутбол" прокоментував нічию з командою Сербії і вихід збірної України на Євро-2020.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Чому не програли жодного матчу? Секрет в тому, що у нас єдиний колектив, відмінна тактика, відмінні тренери, які пояснюють зрозуміло. І ми виконуємо ці всі установки. Є тактика, яку вимагають від нас тренери. Ми виконуємо це все. І це дає результат.

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Після гри Шевченко сказав, що це перший раз в історії, що команда не програла жодної гри у відборі. А це дуже дорого коштує. Це результат всієї команди, всього персоналу. І всієї України, можна сказати.

Гол Бесєдіна? Так, сьогодні він – наш рятівник. Ми щасливі, тому що виконали наше головне завдання", – сказав Кривцов.

Додамо, що збірна України без поразок завершила відбір і з першого місця вийшла на континентальну першість. Жеребкування фінальної стадії Євро-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Сербія - Україна Сергій Кривцов Сергій Кривцов Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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