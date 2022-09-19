"Думаю, що всі футболісти дуже зраділи, коли сказали, що будемо грати домашні матчі в Києві (у 2020-му після переїзду з Харкова – прим.). Ми базуємось у столиці, і це дуже добре для нас. Після гри ти одразу сів у машину і поїхав додому, до родини. В тебе є більше часу на відпочинок, на якісь свої моменти.

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Суперництво між Шахтарем і Динамо зараз притупилося, тому що, якби така ситуація була у Динамо, то Шахтар зробив би все для того, щоб клуб із Києва грав на Донбас Арені і почувався як удома. Війна повинна об’єднувати народ, і всі підкилимні ігри не повинні бути в такий час. Динамо вітає Шахтар в коментарях, Шахтар теж вітає Динамо. Думаю, взаємний респект має бути.

Перші 4 роки, коли ти живеш надією, що зараз це закінчиться, і ми повернемось до Донецька… Але потім у мене народились дві доньки, ми почали налагоджувати свій побут у Києві. Зрозуміло, що треба жити зараз, а не думати, що може бути, а може і не бути. Київ теж став рідним містом для нас. Для мене особисто Запоріжжя, Донецьк і зараз Київ – мої домашні міста", – цитує Кривцова Tribuna.

Нагадаємо, після початку російської агресії в 2014 році Шахтар переїхав з Донецька у Львів. Пізніше "гірники" почали грати на ОСК Металіст у Харкові, а базувалися в Києві. Згодом "помаранчево-чорні" переїхали на НСК Олімпійський, де і проводили домашні поєдинки до початку повномасштабної війни.

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