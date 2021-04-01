"Думаю, рано повірили в свої сили. У першому таймі нам гра давалася, забили гол. Напевно, потім не поставилися з належною відповідальністю до наших моментів, які створювали.

Україна – Казахстан – 1:1 – відео голів

Було багато перспективних контратак, 100-відсоткових моментів, але десь піжонство, самовпевненість зіграли з нами злий жарт. Розслабленість – наслідок пропущеного гола. Там технічна помилка була, обрізка, здорово зіграла збірна Казахстану, швидко перевела гру на нашу половину, зіграла в пас і відзначу майстерність гравця, який забив гол.

Чи почувається збірна України так, як Франція після 1:1 з нами? Думаю так. Гадаю, у нас схожі зараз емоції", – зазначив Кривцов в ефірі Футбол 1.

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